Ole Book kennt Elversberg und Dortmund bestens. Vor dem Duell spricht der BVB-Sportdirektor über die Belastung der Profis, das Wiedersehen mit alten Weggefährten und die Bundesliga-Zukunft der SVE.

Dortmund/Elversberg (dpa) – Englische Wochen, lange Reisen und zusätzliche Einsätze für die Nationalmannschaften: BVB-Sportdirektor Ole Book hat großen Respekt vor den Leistungen der Dortmunder Fußballprofis angesichts des eng getakteten Spielplans.

«Was diese Belastung allerdings für die Fußballspieler bedeutet, wird von außen unterschätzt. Davor muss man den Hut ziehen», sagte Book im Interview mit der «Saarbrücker Zeitung».

Die hohe Beanspruchung wirke sich auch auf die Trainingsarbeit aus. «Als komplette Mannschaft können wir selten trainieren. Es geht viel um Regeneration», sagte Book. Für taktische Inhalte bleibe häufig nur noch das Abschlusstraining. Auch die vielen Reisen seien ein großer Unterschied zu seiner früheren Tätigkeit bei der SV Elversberg. Mit seinem jetzigen Arbeitgeber empfängt er seinen Ex-Verein am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga.

Book freut sich auf Wiedersehen mit alten Weggefährten

«Ich sehe unheimlich viele Menschen wieder. Dass man bei einem Gegner noch so viele Leute so gut kennt, ist natürlich selten», sagte der 40-Jährige. Sportlich traut Book seinem ehemaligen Verein einiges zu. «Ich sehe eine Mannschaft, die sehr stark in der Bundesliga spielt, tolle Spiele gemacht hat und für jeden gefährlich sein kann. Deshalb traue ich der SVE zu, auch im nächsten Jahr Bundesliga zu spielen», sagte er.

Mit Blick auf seine eigene Situation seit seinem Wechsel nach Dortmund schätzt er vor allem die veränderte familiäre Situation. Der in Beckum geborene Sportdirektor lebt nun wieder bei seiner Familie. «Natürlich bin ich viel unterwegs. Aber es ist etwas anderes, wenn man sich abends noch mal sieht und auch nach den Spielen meistens ins eigene Bett geht. Das hat auf jeden Fall Vorteile», bekräftigte Book.