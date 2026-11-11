Glückliches Ende
Busfahrerin bringt verlorene Tasche zur Polizei
Bus in Mainz
Die Polizei dankte der Busfahrerin für ihr vorbildliches Verhalten. (Symbolbild)
Arne Dedert. DPA

Eine Frau vergisst ihre Tasche im Bus, darin sind unter anderem Handy und Geldbeutel. Dank einer aufmerksamen Finderin geht die Sache gut aus.

Mainz (dpa/lrs) – Eine Mainzer Busfahrerin hat eine Stofftasche mit zahlreichen persönlichen Gegenständen in einem Bus gefunden und bei der Polizei abgegeben. Kontakt zur 44-jährigen Eigentümerin konnte zunächst nicht hergestellt werden, wie die Polizei mitteilte. Über Nachrichten auf dem Sperrbildschirm des Handys sei es den Beamten schließlich gelungen, Kontakt zu einer Chatgruppe zu bekommen.

Die Gruppenmitglieder hätten dann die Eigentümerin verständigt, die ihre Tasche mitsamt Handy und Geldbeutel noch am selben Tag abholte. Die Polizei dankte der Busfahrerin für ihr vorbildliches Verhalten.

© dpa-infocom, dpa:261111-930-978654/1

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