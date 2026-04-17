Ein Linienbus erfasst ein Kind und verletzt es schwer. Um herauszufinden, wie es zu dem Unfall kommen konnte, setzt die Polizei auf Zeugen.

Polch (dpa/lrs) – Ein zwölfjähriges Schulkind ist von einem Linienbus in Polch (Landkreis Mayen-Koblenz) erfasst und schwer verletzt worden. Das Vorderrad des Busses habe am Donnerstagnachmittag das Bein des Kindes überrollt, teilte ein Sprecher der Polizei Mayen mit.

Das Kind sei umgehend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Busfahrer erlitt laut Polizei einen Schock. Wie es zu dem Unfall in unmittelbarer Nähe einer Bushaltestelle kommen konnte, war demnach noch unklar. Man plane unter anderem, Schüler zu befragen, die zum Zeitpunkt des Unfalls an der Bushaltestelle gewartet hätten, so der Polizeisprecher.