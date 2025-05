Brey (dpa/lrs) – Wegen eines Brandes in Brey (Landkreis Mayen-Koblenz) ist die Bundesstraße 9 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Straße läuft in dem Ort in der Nähe des Rheins entlang. Was genau brennt, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Sie bat die Menschen, den Bereich weiträumig zu umfahren.

