Brey (dpa/lrs) - Wegen eines Feuers in einer Scheune und mehreren Garagen in Brey (Landkreis Mayen-Koblenz) war die Bundesstraße 9 in beide Fahrtrichtungen am Freitag etwa vier Stunden ganz gesperrt. Die Bahnstrecke war wegen der Löscharbeiten etwa eine Stunde nicht befahrbar, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei schätzte den Schaden zunächst auf einige Hunderttausend Euro. Die Ursache war unklar.

Zwei Feuerwehrleute wurden demnach bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Wegen der massiven Rauchentwicklung seien mehrere Häuser evakuiert worden. Wie viele Menschen betroffen waren, stand zunächst nicht fest.

Der Brand war am frühen Nachmittag in einer größeren Scheue im Hinterhof eines Mehrparteienhauses ausgebrochen - zwischen B9 und Bahnstrecke. Die Scheune und die angrenzenden Garagen brannten vollständig aus. Das Haus wurde den Angaben zufolge von den Flammen auch beschädigt, ist aber bewohnbar.

Die Straße läuft in dem Ort in der Nähe des Rheins entlang. Die Polizei bat die Menschen, den Bereich weiträumig zu umfahren.