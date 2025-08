Perl (dpa/lrs) – Beamte der Bundespolizei haben drei Schafe in einem selbstgebauten Käfig in einem Kleintransporter an der Autobahn 8 entdeckt. Der Kleintransporter wurde bei einer Grenzkontrolle am Rastplatz Moseltal bei Perl (Kreis Merzig-Wadern) kontrolliert, wie die Bundespolizei mitteilte. Ein starker Fäkaliengeruch veranlasste die Beamten zu einer Durchsuchung des voll beladenen Wagens. So stießen die Beamten auf die drei Schafe im Laderaum.

Der 42 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters sei bereits polizeibekannt gewesen. Er sei schon mal wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgefallen. Mit ihm im Auto saß den Angaben zufolge ein weiterer 42-Jähriger.

Die Beamten stellten die Schafe sicher. In Abstimmung mit dem Tiernotruf Völklingen wurden die Schafe zu einem Bauernhof im nahegelegenen Nalbach (Kreis Saarlouis) gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Fahrer seinen Weg fortsetzen. Gegen ihn wird wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.