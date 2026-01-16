Reaktion auf Gewalt an Schulen Brennpunktschulen: Teuber kündigt Polizeipräsenz an Bastian Hauck 16.01.2026, 16:00 Uhr

i Der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber (SPD). Harald Tittel/dpa

Die Ankündigung darf als Reaktion auf Berichte über Gewalt an rheinland-pfälzischen Schulen verstanden werden: Bildungsminister Sven Teuber (SPD) sagte im Bildungsausschuss eine „deutlich stärkere Polizeipräsenz“ an von Gewalt betroffenen Schulen an.

Spannende Nachrichten gab es am Donnerstagnachmittag im Bildungsausschuss des Landtags: Der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber (SPD) hat im Ausschuss „eine deutlich stärkere Polizeipräsenz“ an von Gewalt betroffenen Schulen angekündigt.







Artikel teilen

Artikel teilen