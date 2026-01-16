Reaktion auf Gewalt an Schulen
Brennpunktschulen: Teuber kündigt Polizeipräsenz an
Der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber (SPD).
Harald Tittel/dpa

Die Ankündigung darf als Reaktion auf Berichte über Gewalt an rheinland-pfälzischen Schulen verstanden werden: Bildungsminister Sven Teuber (SPD) sagte im Bildungsausschuss eine „deutlich stärkere Polizeipräsenz“ an von Gewalt betroffenen Schulen an.

Lesezeit 2 Minuten
Spannende Nachrichten gab es am Donnerstagnachmittag im Bildungsausschuss des Landtags: Der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber (SPD) hat im Ausschuss „eine deutlich stärkere Polizeipräsenz“ an von Gewalt betroffenen Schulen angekündigt.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik

Top-News aus der Region

Weitere regionale Nachrichten