Brennende Bäume in Mettlach – Polizei ermittelt zu Ursache

Am frühen Sonntagmorgen werden der Polizei mehrere brennende Bäume gemeldet. Nach den Löscharbeiten gibt es Hinweise darauf, wie das Feuer entstanden sein könnte.

Mettlach (dpa/lrs) – Mehrere Bäume haben in Mettlach im Landkreis Merzig-Wadern Feuer gefangen. Die brennenden Bäume seien am frühen Sonntagmorgen gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Nachdem die Bäume von der Feuerwehr gelöscht wurden, sei den Beamten eine angelegte Feuerstelle in der Nähe aufgefallen. Durch diese sei der Brand möglicherweise ausgelöst worden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.