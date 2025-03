Auf dem regennassen Asphalt hat es Jens Hahn schon schwer genug. Jetzt muss der Busfahrer des 1. FSV Mainz 05 auch noch einer Wasserfontäne ausweichen, die plötzlich aus dem Boden schießt. Mit quietschenden Reifen lenkt er seinen Bus erst nach links, dann wieder nach rechts. „Super gemacht“, hört er ADAC-Sicherheitstrainer Michael Huffen durch das Funkgerät. Der 47-Jährige grinst zufrieden. Zusammen mit den Busfahrern vom 1. FC Köln und von Eintracht Frankfurt trainieren Hahn und seine Kollegen für den Ernstfall.

Auf dem Gelände des ADAC-Fahrsicherheitszentrums, direkt am Nürburgring gelegen, üben die zehn Männer das richtige Bremsen, Ausweichen und Kurvenfahren. In regelmäßigen Abständen müssen Busfahrer ein solches Training absolvieren – das gilt natürlich auch für die Fahrer der Mannschaftsbusse. Schließlich müssen sich ihre millionenschweren Fahrgäste in guten Händen wissen. Dabei dürfen die Busfahrer ausnahmsweise mal ordentlich in die Pedale treten.

Doch zuerst muss die Theorie durchgepaukt werden. Wofür steht noch mal ABS? Und was passiert, wenn der Bus übersteuert? Erinnerungen an die Fahrschule werden wach. Huffen fragt die Männer zum Beispiel: „Habt ihr euch schon mal gefragt, wann ein Bus überhaupt umkippt?“

Die Praxis sitzt bei den erfahrenen Busfahrern, doch ihr Fahrzeug an seine äußersten Grenzen zu bringen, gehört nicht zu ihrem Alltag. Eigentlich bemühen sie sich, so zu fahren, dass ihre Gäste kaum etwas von der Fahrt mitbekommen. Der heutige Tag wird für sie also eine Überwindung sein. Aber Huffen verspricht: „Heute dürft ihr alles machen, was sonst nicht geht – außer Alkohol trinken!“

i Trainer Michael Huffen ruft den Busfahrern von Mainz 05, Eintracht Frankfurt und FC Köln die Theorie in Erinnerung, bevor es auf die Piste geht. Justin Buchinger

Auf der Trainingspiste geht es dann gemütlich im Slalom los. Die drei Mannschaftsbusse plus Ersatzbus fahren sich erst einmal auf dem rutschigen Gleitbelag warm. Dieser soll einen eisigen Untergrund simulieren. Dann geht es ans Eingemachte: Zunächst mit 10, dann mit 25 und später mit 50 km/h sollen die Fahrer den Bus zum Stehen bekommen. Wie fest sollen sie bremsen? „So, dass ein Ruck durch das Innere geht“, erklärt Huffen, der schon fast 25 Jahre lang als Sicherheitstrainer arbeitet.

Gesagt, getan. Mit einem ohrenbetäubenden Quietschen kommen die Busse zum Stehen – je nach Geschwindigkeit erst eine oder zwei Buslängen, nachdem der Fahrer in die Pedale gedrückt hat. Selbst der Warnblinker geht bei manchen an. Da staunen selbst die erfahrenen Fahrer. Und der Trainer ist begeistert: „Ich sehe wenig Hemmungen, richtig in die Bremse zu gehen. Erfahrungsgemäß tun sich die meisten Busfahrer damit schwer.“

i Mit von der Partie waren die Mannschaftsbusse vom 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt und Mainz 05. Ein weiteres Fahrzeug der Firma Bohr Omnibus, der die Mannschaftsbusse gehören, war ebenfalls angereist. Justin Buchinger

Als Nächstes ist das Ausweichen dran. Das ist für die zehn Männer schon deutlich schwieriger. Nur wenige von ihnen schaffen es, neben der ersten auch der zweiten Wasserfontäne auszuweichen. Mit voller Wucht trifft das Wasser auf die Frontscheibe. Kein Wunder: Schließlich ist so ein Bus deutlich weniger wendig als ein Kleinwagen. Huffen versucht zu helfen: „Lenkt am besten schon zurück, noch bevor ihr aus der Kurve raus seid.“

Die vielen Wiederholungen zahlen sich aus. Schon nach kurzer Zeit lobt der Trainer seine Teilnehmer: „Ich bin begeistert von eurer Lenkarbeit!“ Nach und nach merken die Fahrer, wann ihnen ihr Bus noch gehorcht – und wo sie nur noch bremsen können. Denn das können sie immer, selbst in der Kurve, erklärt Huffen. Früher wurde davon noch abgeraten, aber mit modernen Assistenzsystemen sei das kein Problem mehr.

„Mit Hektik wird man keine Notsituation bewältigen.“

Michael Huffen, Sicherheitstrainer des ADAC am Nürburgring

Das Wichtigste ist, die Ruhe zu bewahren, betont Huffen. „Mit Hektik wird man keine Notsituation bewältigen. Je heftiger die Situation draußen wird, umso mehr Ruhe muss man eigentlich haben. Das muss man halt trainieren.“ Bei den Mannschaftsbusfahrern klappt das schon ganz gut, findet er: „Ich bin voll zufrieden mit den Jungs.“

Und auch die Teilnehmer sehen erleichtert aus. Für Mainz-Fahrer Jens Hahn war es schon das dritte Sicherheitstraining. Dennoch sagt er: „Man lernt immer etwas Neues dazu.“ Es sei für ihn immer noch schwierig, den „inneren Schweinehund“ zu überwinden, trotz seiner neun Jahre Berufserfahrung. Das „ein oder andere“ kann er sicher noch besser machen, findet der 47-Jährige.

i Für manche Busfahrer war es nicht das erste Sicherheitstraining. Mainz-Fahrer Jens Hahn (links) war etwa schon zum dritten Mal dabei. Justin Buchinger

Für seine Arbeit kann er auf jeden Fall etwas mitnehmen. Brenzlige Situation erlebt er zwar nur selten – abgesehen von ein paar Pöbeleien –, aber eine gute Vorbereitung ist schließlich das A und O. Über seine Fahrgäste kann Hahn sich zumindest nicht beschweren. Zwischen Fußballspielern und Busfahrern herrscht ein gutes Verhältnis. „Es ist schon Freundschaft“, sagt er. Behandelt er die Profis also besonders? „Das macht eigentlich gar nicht so viel aus. Das sind ganz normale Fahrgäste“, meint der Busfahrer bescheiden.