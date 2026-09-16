Mit zahlreichen Mängeln gerät ein Sattelzug ins Visier der Polizei. Was die Beamten alles fanden und was jetzt auf Fahrer und Firma zukommt.

Wörrstadt (dpa/lrs) – Mit erheblichen Mängeln ist ein Sattelzug auf der Autobahn 61 nahe Wörrstadt (Landkreis Alzey-Worms) aufgefallen. Nach auffälligen Bremsgeräuschen hatten Polizeibeamte des Schwerlastkontrolltrupps der Verkehrsdirektion Mainz das Fahrzeug kontrolliert.

Dabei entdeckten sie verschiedene Mängel an der Bremsanlage, wie die Polizei mitteilte: Außer einem sogenannten Bremsplatten – das ist eine abgeflachte Stelle auf der Lauffläche eines Reifens, die bei Vollbremsungen entstehen kann – stellten die Beamten eine überhitzte Bremse, thermisch ausgeglühte Bremsschreiben sowie Ölaustritt an den Radnaben fest.

Zudem seien fünf von sechs Stoßdämpfern lose gewesen und es hätten vier von sechs ABS-Sensoren gefehlt. An einer Prüfstelle seien insgesamt 34 Mängel festgestellt und der Sattelanhänger als verkehrsunsicher eingestuft worden. Bis zur vollständigen Beseitigung der Mängel wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Kennzeichen und Fahrzeugpapiere seien beschlagnahmt worden. Gegen den Fahrer und das verantwortliche Unternehmen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.