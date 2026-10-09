Feuer in Bad Dürkheim
Brand mit Leiche in Bad Dürkheim brach in Kellerwohnung aus
Feuerwehr
Feuerwehr-Fahrzeug im Einsatz.
Julian Stratenschulte. DPA

Was ist genau geschehen? Auch Tage nach dem Feuer mit einer Toten in Bad Dürkheim ist vieles noch unklar - was die Tote und die Brandursache angeht. Der Sachschaden wird inzwischen beziffert.

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Bad Dürkheim (dpa/lrs) – Nach dem Brand mit einer Toten in Bad Dürkheim soll eine Obduktion die genaue Todesursache klären. Weiterhin wird vermutet, dass es sich bei der 78-Jährigen um die Bewohnerin einer Kellerwohnung des Mehrfamilienhauses handelt, wie die Polizei in Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft in Frankenthal gemeinsam mitteilten. Dort war den Angaben zufolge auch das Feuer ausgebrochen.

Die Brandursache ist weiterhin unklar. Untersuchungen von Brandermittlern und einem Gutachter brachten bislang keine Erkenntnisse. Wegen Schäden durch Rauch und Löschwasser seien weitere Wohnungen in dem Gebäude unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 800.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:261009-930-814516/1

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