In einer Wohnung in einem Gebäude in Saarbrücken bricht abends ein Feuer aus. Alle Bewohner müssen das Haus zwischenzeitlich verlassen.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus in Saarbrücken haben mehr als 80 Personen zwischenzeitlich ihre Wohnungen verlassen müssen. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer am Freitagabend gemeldet. Demnach waren Flammen in einer Wohnung im dritten Stock zu sehen gewesen.

Weil die Feuerwehr zunächst noch nicht da gewesen sei, hätten Einsatzkräfte die Tür der betroffenen Wohnung gewaltsam geöffnet, berichtete die Polizei weiter. Glücklicherweise seien dort keine Menschen gewesen, das im Schlafzimmer ausgebrochene Feuer habe gelöscht werden können.

Alle weiteren Bewohner hätten das Gebäude für die Zeit des Feuerwehreinsatzes verlassen müssen. Die 83 Personen hätten anschließend wieder zurück in ihre Wohnungen gekonnt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst noch unklar.