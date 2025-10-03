Nach einem Feuer in einer psychiatrischen Klinik in Saarbrücken gibt es mehrere Verletzte. Das Hauptgebäude musste evakuiert werden. Brandermittler gehen auch einem Verdacht nach.

Saarbrücken (dpa) - Bei einem Brand in einer psychiatrischen Fachklinik in Saarbrücken haben sechs Menschen leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Das teilten die SHG-Kliniken Sonnenberg mit. Erst war die saarländische Landeshauptstadt von rund 20 Leichtverletzten ausgegangen. Das Feuer war laut einem Sprecher der Stadt Saarbrücken am Freitag gegen 17.30 Uhr in einem Patientenzimmer in der ersten Etage des Hauptgebäudes ausgebrochen. Einige der Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Auch eine Einsatzkraft ist unter den Verletzten.

Das Hauptgebäude wurde den Angaben zufolge vollständig evakuiert – insgesamt rund 100 Personen hätten das Haus verlassen müssen. Wegen des Brandes ist das Gebäude nicht mehr vollständig nutzbar, hieße es weiter. Einige Patienten seien deshalb in anderen Kliniken verlegt worden.

Großaufgebot mit rund 250 Einsatzkräften

Der Brand ist inzwischen gelöscht. Die SHG-Kliniken Sonnenberg sprachen von rund 250 Einsatzkräfte etwa von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Zuerst war nur von rund 130 Einsatzkräften die Rede gewesen.

Zu Medienberichten, dass eine Patientin das Feuer in ihrem Zimmer absichtlich gelegt haben könnte, teilte die Polizei mit, dies könne nicht ausgeschlossen werden, zunächst müssten aber die Brandermittler vor Ort die Situation analysieren, um Genaueres sagen zu können.

