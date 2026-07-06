Starke Rauchentwicklung, erheblicher Schaden: In Alzey griff ein Feuer von Mülltonnen auf ein Gebäude mit einem Friseursalon über. War es Brandstiftung?

Worms (dpa/lrs) – In Alzey hat ein Brand mehrerer Mülltonnen auf einen Gebäudekomplex übergegriffen. Wie die Polizeidirektion Worms mitteilte, brach das Feuer in der Nacht auf Samstag aus. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Laut Polizei wurden durch die Flammen unter anderem das Tor einer Tiefgarage sowie ein Friseurgeschäft im Erdgeschoss beschädigt. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten demnach 22 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Verletzt worden sei niemand, hieß es. Der Sachschaden sei erheblich, könne aber bislang nicht beziffert werden, so die Polizei.