Brand im Schott-Hauptwerk in Mainz

Mainz (dpa/lrs) – Ein Feuer auf dem Werksgelände von Schott hat die Stromversorgung im Hauptwerk des Spezialglasherstellers in Mainz für rund anderthalb Stunden unterbrochen. Wie groß die Auswirkungen für die Produktion waren, war zunächst noch unklar, wie das Unternehmen mitteilte. Verletzt wurde bei dem zur Mittagszeit ausgebrochenen Brand niemand.

An den Löscharbeiten war neben der Werkfeuerwehr auch die Mainzer Berufsfeuerwehr beteiligt. Auslöser des Feuers war vermutlich ein Kurzschluss in einer Schaltanlage. Nach rund 90 Minuten sei die Stromversorgung nach und nach wieder hochgefahren worden. In dem Stammwerk werden unter anderem große Schmelzwannen zur Glasherstellung betrieben.