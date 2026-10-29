Feuer
Brand im Saarbrücker Hauptbahnhof: Vier Stockwerke evakuiert
Feuerwehrmann steht neben einem Feuerwehrauto
Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und löschte das Feuer. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Im Bürotrakt des Hauptbahnhofs in Saarbrücken bricht ein Feuer aus. Zahlreiche Menschen müssen das Gebäude verlassen - darunter Ministerpräsidentin Anke Rehlinger.

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Saarbrücken (dpa/lrs) – Wegen eines Feuers sind am frühen Nachmittag mehrere Stockwerke des Saarbrücker Hauptbahnhofs evakuiert worden. Der Brand war in einer Teeküche im dritten Stock ausgebrochen und sorgte dafür, dass das Geschoss im Bürotrakt des Bahnhofs völlig verraucht war, wie ein Sprecher der Feuerwehr schilderte.

Die Einsatzkräfte unterstützten bei der Evakuierung der darüberliegenden Etagen und konnten das Feuer schnell löschen. Unter den evakuierten Personen war auch die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD). Sie habe ein Betriebspraktikum in verschiedenen Bereichen der Deutschen Bahn absolviert, wie der Regierungssprecher sagte. Zum Abschluss sei sie zu Gesprächen im Verwaltungsgebäude am Hauptbahnhof Saarbrücken gewesen.

Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Verletzt worden sei niemand, hieß es von einer Sprecherin der Bundespolizei. Der Brand hatte demnach keine Auswirkungen auf den Bahnverkehr.

© dpa-infocom, dpa:261029-930-913712/1

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