Fahrzeughalle ausgebrannt
Brand bei Feuerwehr verursacht Millionenschaden
Brand bei der Feuerwehr Offenbach an der Queich
Durch einen nächtlichen Brand ist die Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr in Offenbach an der Queich ausgebrannt. (Foto Handout)
Seefeldt. DPA

Bei einem Feuer in Offenbach an der Queich entsteht ein immenser Schaden. Der Ort des Brands? Ausgerechnet bei der Feuerwehr selbst.

Offenbach an der Queich (dpa/lrs) - Ein Brand bei der Freiwilligen Feuerwehr in Offenbach an der Queich (Landkreis Südliche Weinstraße) hat in der Nacht einen Schaden von mehreren Millionen Euro verursacht. Verletzte gebe es nicht, sagt ein Polizeisprecher am Morgen. Die Ursache sei zunächst unklar. Das Feuer war demnach nachts in der Fahrzeughalle ausgebrochen. Wie der Landkreis mitteilte, fuhren Feuerwehrleute noch mehrere Fahrzeuge aus der Halle, um sie vor den Flammen zu retten. Die Halle brannte aus, das Feuer konnte schlussendlich gelöscht werden.

© dpa-infocom, dpa:260928-930-755084/2

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten