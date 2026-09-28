Offenbach an der Queich (dpa/lrs) - Ein Brand bei der Freiwilligen Feuerwehr in Offenbach an der Queich (Landkreis Südliche Weinstraße) hat in der Nacht einen Schaden von mehreren Millionen Euro verursacht. Verletzte gebe es nicht, sagt ein Polizeisprecher am Morgen. Die Ursache sei zunächst unklar. Das Feuer war demnach nachts in der Fahrzeughalle ausgebrochen. Wie der Landkreis mitteilte, fuhren Feuerwehrleute noch mehrere Fahrzeuge aus der Halle, um sie vor den Flammen zu retten. Die Halle brannte aus, das Feuer konnte schlussendlich gelöscht werden.

© dpa-infocom, dpa:260928-930-755084/2