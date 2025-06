Bollinger will zum AfD-Spitzenkandidaten gewählt werden

Selbstbewusst blickt die AfD der Landtagswahl im März 2026 entgegen. Parteichef Bollinger will Ministerpräsident werden. Jetzt stellt die Partei aber zunächst einmal die Landesliste auf.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische AfD-Partei- und Fraktionschef Jan Bollinger will Spitzenkandidat seiner Partei bei der Landtagswahl werden. Beim Parteitag in Idar-Oberstein stellt die AfD an diesem Samstag ihre Liste dafür auf. Einen Gegenkandidaten gibt es bisher nicht.

Sein Anspruch sei es, nach der Landtagswahl zu regieren und auch den Ministerpräsidenten zu stellen, hatte der 48 Jahre alte Bollinger kürzlich im Sommerinterview von SWR Aktuell gesagt. Bei der jüngsten Befragung des SWR-Politikmagazins «Zur Sache Rheinland-Pfalz!» kam die AfD auf eine Zustimmung von 17 Prozent, wenn am kommenden Sonntag die Abstimmung wäre. Die Landtagswahl ist am 22. März 2026.

Derzeit stellt die oppositionelle AfD 6 der 101 Abgeordneten im Landtag in Mainz. Bei der Landtagswahl 2021 war sie auf 8,3 Prozent der Stimmen gekommen und hatte 9 Sitze erhalten. Drei Abgeordnete sind aber inzwischen nach internen Querelen fraktionslos.