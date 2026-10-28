Uwe Rösler stand zuletzt in der Kritik, nun gelingt seiner Mannschaft ein Pokalabend nach Maß. Und damit ausgerechnet gegen einen Bundesligisten der erste Heimsieg der Saison.

Bochum (dpa) – Uwe Rösler war die Erleichterung nach dem Abpfiff deutlich anzumerken. «Sehr, sehr happy» beschrieb der Trainer des VfL Bochum nach dem 2:0 (0:0) gegen den FSV Mainz 05 seine Gefühlslage. Warum die Freude so groß war, brachte Angreifer Philipp Hofmann auf den Punkt: «Wir wollten einen richtigen Pokalfight liefern und haben das gemacht.»

Erst Christian Rasmussen (46. Minute) und dann Hofmann (75.) hatten nämlich Bochum mit ihren Toren am Dienstagabend erneut den Einzug ins Achtelfinale beschert. Und das ausgerechnet gegen die Mainzer, die gegen Bochum im dritten Pokalspiel die dritte Niederlage kassierten – und damit zum vierten Mal in Folge in der zweiten Runde ausgeschieden sind.

Bochum trotzt Heimschwäche

Dabei waren die Vorzeichen alles andere als günstig: Während die Bochumer in dieser Saison in der 2. Liga vor eigenem Publikum bislang nicht überzeugten konnten, reiste mit Mainz die beste Auswärtsmannschaft der Bundesliga an. Von einem Klassenunterschied war auf dem Rasen jedoch nichts zu sehen.

Der VfL spielte leidenschaftlich, verteidigte diszipliniert und belohnte sich. «Wir haben dort weitergemacht, wo wir letzten Freitag aufgehört haben», sagte Trainer Rösler, der zuletzt in der Kritik stand. Doch am vergangenen Freitag hatte Bochum in der Liga ausgerechnet gegen den Aufstiegsfavoriten VfL Wolfsburg beim 1:1 den zweiten Punkt in einem Heimspiel geholt.

Erstmals zu Hause ohne Gegentor

Vier Tage später gegen Mainz gelang dann nicht nur der erste Heimsieg der Saison, sondern auch das erste Spiel ohne Gegentor vor eigenem Publikum. «Und das gegen so eine Mannschaft, die die beste Auswärtsstatistik in der Bundesliga hat», sagte Rösler voller Stolz. Und Torschütze Rasmussen hatte eine klare Botschaft: «Das müssen wir jetzt alle genießen, Leute.»