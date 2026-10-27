Mainz 05 scheitert bereits zum vierten Mal in Serie schon vor dem Pokal-Achtelfinale. Ausgerechnet Zweitligist Bochum wird den Rheinhessen zum Verhängnis - wieder einmal.

Bochum (dpa) – Die Hoffnungen des FSV Mainz 05 auf eine erfolgreiche Pokalsaison haben sich erneut nicht erfüllt. Der Fußball-Bundesligist musste sich in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten VfL Bochum mit 0:2 (0:0) geschlagen geben und verpasste zum vierten Mal in Serie den Einzug ins Achtelfinale.

Die Tore vor 20.432 Zuschauern erzielten Christian Rasmussen (46. Minute) und Philipp Hofmann (75.). Damit erwiesen sich die Bochumer einmal mehr als Mainzer Pokalschreck. Schon die beiden bisher einzigen beiden Cup-Duelle hatte der VfL gewonnen und schaffte wie im Vorjahr den Einzug ins Achtelfinale.

Mainzer Nationalspieler fehlt

Für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer war es zugleich die erste Auswärtsniederlage in einem Pflichtspiel in dieser Saison. Dabei konnte Fischer personell wieder aus einem größeren Angebot schöpfen, musste aber auch kurzfristig umplanen.

Nationalspieler Nadiem Amiri fehlte an seinem 30. Geburtstag kurzfristig wegen Knieproblemen. Dafür feierte nach langer Verletzungspause Offensivspieler Paul Nebel sein Startelf-Debüt in dieser Saison. Auch Silvan Widmer, der anstelle von Amiri die Mainzer als Kapitän anführte, stand das erste Mal nach seiner Knieverletzung wieder in der Anfangsformation.

Bochums Coach mit Überraschungen

Bochums Trainer Uwe Rösler sorgte unterdessen für eine Überraschung: Er ließ Stürmer Hofmann und Koji Miyoshi zunächst nur auf der Bank. Für die Stammspieler rückten Jarne Steuckers und Rasmussen in die Startelf.

Doch der Zweitligist zeigte auch ohne seine beiden sonst so wichtigen Offensivspieler eine starke Leistung, der Tabellen-14. der 2. Liga ließ gegen den Bundesligisten keinen Klassenunterschied erkennen.

In einer lange Zeit ausgeglichenen Partie hatten die Bochumer sogar früh die Möglichkeit zur Führung (14.), doch Rasmussen verpasste eine Flanke von Gerrit Holtmann knapp. Auf der Gegenseite konnte vier Minuten später VfL-Torhüter Timo Horn den Ball nach einer Flanke von Nebel erst kurz vor der Linie klären.

Nach der Pause schlägt Bochum zu

Richtig Fahrt nahm die Partie allerdings erst nach der Pause auf, als den Gastgebern Sekunden nach Wiederanpfiff das 1:0 gelang. Rasmussen behauptete den Ball im Strafraum und seinen Schuss fälschte Kaishu Sano unhaltbar ins Tornetz ab.

Die Mainzer verlagerten fortan das Spielgeschehen in die Bochumer Hälfte und versuchten, ihre Stürmer Sheraldo Becker und Philipp Titz sowie den eingewechselten Ransford Königsdörffer in Szene zu setzen. Oftmals aber vergebens. Zu harmlos im Spielaufbau und zu ideenlos beim letzten Pass hatten die Gäste auch in einer turbulenten Schlussphase oft das Nachsehen gegen die VfL-Defensive.

Die Bochumer dagegen tauchten nach Kontern gefährlich vor dem Mainzer Tor auf – mit Erfolg. Hofmann traf nach einem Querpass von Steuckers zum 2:0 und sorgte so für das erneut frühe Mainzer Pokals-Aus.