Den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland stehen Tage mit sommerlichen Temperaturen bevor. Was das Wetter sonst noch bereithält.

Offenbach (dpa/lrs) – Auf bis zu 30 Grad sollen die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in der kommenden Woche klettern. Bereits das Wochenende wird warm und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Heute werden Höchstwerte zwischen 23 und 26 Grad erwartet, vom Saarland bis zur Pfalz örtlich sogar bis zu 28 Grad. Dazu wird es verbreitet heiter bis sonnig, nur im Norden rechnen die Meteorologen im Tagesverlauf mit dichteren Wolken. Ähnlich sind die Aussichten für Sonntag: Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 23 und 29 Grad bei viel blauem Himmel.

Ab der neuen Woche wird dann mancherorts voraussichtlich wieder die 30-Grad-Marke geknackt. Maximal 26 bis 30 Grad erwartet der DWD sowohl für Montag als auch für Dienstag. Regen ist weit und breit nicht in Sicht. Außerdem soll es heiter bis wolkig werden.