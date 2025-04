Bis zu 28 Grad in Rheinland-Pfalz und im Saarland am 1. Mai

Barweiler (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf sommerliche Tage freuen. Am 1. Mai wird es voraussichtlich warm und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Heute liegen die Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad. Es ist sonnig, kleinere Wolken gibt es lediglich am Nachmittag im nördlichen Bergland. Nachts wird es noch kühler bei elf bis fünf Grad, in der Eifel teils sogar bis zu zwei Grad. Dort ist in Tallagen auch sehr vereinzelt noch Bodenfrost möglich.

Am 1. Mai bis zu 28 Grad

Dienstag und Mittwoch bleibt es trocken bei 22 bis 27 Grad, in höheren Lagen hat es bis zu 21 Grad. Nur selten schieben sich Wolken vor die Sonne, schreibt der DWD. Auch nachts steigen die Temperaturen langsam an und liegen zwischen 13 und 6 Grad.

Der Feiertag wird ebenfalls überwiegend sonnig, nur am Nachmittag teils leicht bewölkt. Es wird sommerlich warm bei 25 bis 28 Grad.