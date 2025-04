Binz redet mit Kommunen am Montag über Bezahlkarte

Integrationsministerin Binz will mit den Kommunen und Kreisen über die Ausgestaltung der Bezahlkarte für Geflüchtete sprechen. Jetzt gibt es auch einen Termin.

Mainz (dpa/lrs) – Nach der Kritik von Kreisen, Kommunen und der Opposition an der Ausgestaltung der Bezahlkarte für Geflüchtete in Rheinland-Pfalz hat Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) die kommunalen Spitzenverbände zum Gespräch eingeladen. Das nicht-öffentliche Treffen sei am kommenden Montag geplant, teilte das Ministerium mit. Eine Uhrzeit dafür nannte es nicht.