Schule
Bildungsministerin berichtet über Brennpunktschule
Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig
Die Ludwigshafener Brennpunktschule war mehrfach wegen Polizeieinsätzen in die Schlagzeilen geraten. (Archivbild)
Andreas Arnold. DPA

Der Neustart an der Karolina-Burger-Realschule plus ist eingeleitet worden. Die Brennpunktschule wird dabei eng von der Schulaufsicht begleitet.

Mainz (dpa/lrs) – Mit der Karolina-Burger-Realschule plus in Ludwigshafen befasst sich am Donnerstag (14.00 Uhr) der Bildungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags. Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig (CDU) will in Mainz über die Umsetzung der eingeleiteten Schritte an der Brennpunktschule informieren.

Die Realschule plus geriet wiederholt wegen Polizeieinsätzen in die Schlagzeilen. Als Konsequenz aus starken Differenzen im Kollegium gibt es Wechsel in der Schulleitung sowie bei den Lehrkräften. Fachleute der Schulaufsicht arbeiten mittlerweile täglich an und mit der Schule an neuen pädagogischen Konzepten.

© dpa-infocom, dpa:261001-930-771365/1

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