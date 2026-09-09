Am Abend gerät ein Motorradfahrer in Lebensgefahr. Während Rettungskräfte versuchen, sein Leben zu retten, zückt ein Mann sein Handy. Nun ermittelt die Polizei.

Worms (dpa/lrs) – Ein 42-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Worms ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann am Abend auf dem Hinterrad, verlor die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen ein geparktes Auto.

Rettungskräfte reanimierten den Mann an der Unfallstelle und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort blieben weitere Reanimationsversuche erfolglos. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht, teilte die Polizei mit.

Während der Rettungsversuche am Unfallort fotografierte ein Schaulustiger die Reanimation, wie die Polizei mitteilte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei wies darauf hin, dass das Fotografieren oder Filmen hilfloser oder schwer verletzter Menschen strafbar sein kann.