Einst ausgerottet, heute in 31 von 36 Kreisen und Städten heimisch: Der Biber ist fast überall im Land zurück. In einzelnen Fällen muss er aber auch wieder weichen.

Mainz (dpa/lrs) – Der Biber ist fast überall in Rheinland-Pfalz wieder heimisch. Nach einer Auflistung des Umweltministeriums in Mainz lebten Mitte des Jahres schätzungsweise rund 1.500 Tiere in 31 von 36 Landkreisen und kreisfreien Städten. Lediglich in Landau, Pirmasens, Speyer, Trier und Neustadt an der Weinstraße waren keine Biber-Standorte vorhanden, wie das Ministerium auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Lea Heidbreder mitteilte.

Nach Angaben der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz, die auch ein Biberzentrum im pfälzischen Dahn betreibt, galt der einst viel gejagte Biber Mitte des 19. Jahrhunderts als ausgerottet. Inzwischen ist er wieder heimisch. Seine Rückkehr sorgt gelegentlich aber auch für Konflikte – insbesondere in Gebieten, die auch von Menschen besiedelt sind und etwa landwirtschaftlich genutzt werden.

Biber gelten als «Landschaftsarchitekten»

Das liegt an der Lebensweise der größten europäischen Nagetiere, die laut Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie als «Landschaftsarchitekten» ihren Lebensraum gestalten. Sie siedeln bevorzugt direkt an und in Fließgewässern, Auen und Feuchtgebieten – besonders dort, wo Weichhölzer wie Weiden und Pappeln wachsen. Durch Biberdämme und andere Bauten kann es zu Überflutungen von Feldern oder das Abtragen von Gestein, Sand und Boden in Uferbereichen kommen.

Die Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie kümmert sich um das Bibermanagement. Dazu gehören Informationsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit, ein Runder Tisch bei Problemen, den das Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz einberufen kann, oder auch der Fang einzelner Tiere als letzter Ausweg.

Einzelne Biberburgen wurden entfernt

Zwischen 2021 und 2026 erteilten die Struktur- und Genehmigungsdirektionen 13 Ausnahmen für die Entfernung von Biberburgen oder -dämmen, 11 davon in der SGD Süd und 2 in der SGD Nord. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist eine solche Ausnahme nur dann zulässig, wenn es keine zumutbaren Alternativen gibt und sich der Erhaltungszustand der Population nicht verschlechtert. Kontrollen führen ehrenamtliche Biberbetreuer und die unteren Naturschutzbehörden durch.

Die meisten Biber in Rheinland-Pfalz leben nach der Auflistung des Ministeriums im Landkreis Trier-Saarburg mit geschätzt 260 Exemplaren, gefolgt vom Rhein-Hunsrück-Kreis (175) und dem Landkreis Mainz-Bingen (120). Einzeln gezählt werden die Tiere nicht. Einzelne Burgen, Bauten oder Dämme würden nicht in einer Datenbank erfasst.