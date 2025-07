Der Grund für den Vorfall im zweiten Stock ist noch unklar. Fest steht: Die Schäden am Gebäude sind groß - und auch am Nachbargebäude ging etwas zu Bruch.

Wittlich (dpa/lrs) – Bei einer Verpuffung in einem Wohnhaus in Wittlich (Landkreises Bernkastel-Wittlich) ist eine Bewohnerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Montagmorgen im zweiten Stock des Hauses zu dem Vorfall. Die Ursache sei noch unklar. Die Bewohnerin wurde in eine Spezialklinik gebracht.

Die Verpuffung löste eine Rauchentwicklung und erheblichen Schaden am Gebäude aus. Statiker müssten nun prüfen, ob es noch bewohnbar sei, hieß es. Auch am Nachbargebäude seien durch die Detonation Scheiben zersplittert. Die Kriminalpolizei ermittelt die Ursache. Ein Gasleck könne ausgeschlossen werden.