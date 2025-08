Wittlich (dpa/lrs) – Ein schwer betrunkener Mann ohne Führerschein ist in der Eifel gegen die Fahrtrichtung auf der A1 unterwegs gewesen. «Ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus dem Großraum Bremen konnte eine Kollision lediglich nur noch durch ein schlagartiges Ausweichmanöver verhindern», berichtete die Polizei in Wittlich.

Am Donnerstagabend gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein: Ein Falschfahrer sei auf der A1 zwischen Wittlich und dem Autobahndreieck Vulkaneifel in Richtung Koblenz unterwegs. Weil Zeugen der Polizei das Kennzeichen genannt hatten, entdeckten die Beamten das Fahrzeug aus dem Kreis Ahrweiler in einem Wirtschaftsweg an einer nahegelegenen Landstraße.

Wie sich laut Polizei herausstellte, hatte der 67 Jahre alte Fahrer 2,35 Promille im Blut und war zudem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.