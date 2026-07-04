Wildunfall
Betrunkener Autofahrer rammt Reh – und hat noch ein Problem
Wildunfall
Im Straßenverkehr können Gefahren mit Tieren lauern: Viele Rehe kreuzen Landstraßen. (Symbolbild)
Patrick Pleul. DPA

Ein 31-Jähriger schaut tief ins Glas, erfasst im Kreis Mainz-Bingen mit seinem Auto ein Reh - das bedeutet Ärger für ihn. Die Polizei spricht von mehrfachem Pech.

Sprendlingen (dpa/lhe) – Ein betrunkener Autofahrer hat nahe Sprendlingen im Kreis Mainz-Bingen frühmorgens beim Zusammenstoß mit einem Reh sein Fahrzeug demoliert. Polizeibeamten präsentierte er eine weitere Überraschung: Sein Auto hatte keinen gültigen Versicherungsschutz mehr, wie die Polizei mitteilte.

Somit müsse der 31-Jährige mit fast zwei Promille Alkohol im Blut zur Unfallzeit «die Schadensregulierung wohl selbst übernehmen». Ihn erwarten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Polizei kommentierte: «mehrfaches Pech».

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:260704-930-332704/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

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