Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) – Mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde hat sich ein betrunkener Autofahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch die Innenstadt von Neustadt an der Weinstraße geliefert. Als der Mann das Polizeiauto bemerkt habe, soll er Gas gegeben haben, teilte die Polizei mit. Erst als der Mann nach mehreren Straßen anhielt, konnten ihn die Beamten kontrollieren. Ein Alkoholtest während der Kontrolle ergab 1,89 Promille bei dem 26-Jährigen. Auf ihn kommen nun mehrere Strafverfahren zu, so die Polizei.

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