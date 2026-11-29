Ein 24-Jähriger hatte offenbar schon mehrere Unfälle gebaut und fuhr laut Polizei trotzdem weiter durch die Stadt - in einem komplett ramponierten Auto.

Bad Ems (dpa/lrs) – Ein betrunkener junger Mann ist mit einem Auto auf blanker Felge durch Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis) gefahren. Der komplette linke Vorderreifen habe gefehlt, sagte ein Polizeisprecher. In einer Mitteilung hieß es, der 24-Jährige sei am Sonntagmorgen gestellt worden. Wegen der starken Schäden an dem Wagen gehe man davon aus, dass das Fahrzeug mehrfach gegen bislang unbekannte Hindernisse, Mauern oder andere Pkw gestoßen sei. Ein Zeuge hatte das vor ihm fahrende beschädigte Auto der Polizei gemeldet.

Der Fahrer stand den Angaben zufolge deutlich unter Alkoholeinfluss. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren, etwa wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte um Hinweise.