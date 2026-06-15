Ein Mann liegt bewusstlos in der Fußgängerzone. Als der Rettungsdienst kommt, wird der Betrunkene aggressiv. Und gibt Parolen mit volksverhetzenden Inhalten von sich.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Ein Betrunkener hat in der Bad Kreuznacher Fußgängerzone Rettungskräfte angegriffen. Sie wollten den stark alkoholisierten 48-Jährigen medizinisch versorgen – der Mann hatte zuvor bewusstlos in der Fußgängerzone gelegen. «Als die Rettungskräfte an den Mann herantraten, verhielt er sich ihnen gegenüber äußerst aggressiv», berichtete die Polizei. «Auch gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten zeigte sich der Mann aggressiv und skandierte lautstark Parolen mit volksverhetzendem Inhalt.»

Als sich die Beamten dem Mann näherten, habe er nach ihnen getreten und geschlagen. Den Polizeibeamten gelang es schließlich, den Mann zu fixieren und zu fesseln, ohne dass jemand verletzt wurde. Der Betrunkene wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 48-jährigen Mann wurden unter anderem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Volksverhetzung eingeleitet.