Bad Kreuznach
Betrunkener attackiert Retter und Polizei in Fußgängerzone
Rettungsdienst
Der Rettungsdienst will dem Mann eigentlich helfen. (Symbolbild)
Philipp Schulze. DPA

Ein Mann liegt bewusstlos in der Fußgängerzone. Als der Rettungsdienst kommt, wird der Betrunkene aggressiv. Und gibt Parolen mit volksverhetzenden Inhalten von sich.

Lesezeit 1 Minute

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Ein Betrunkener hat in der Bad Kreuznacher Fußgängerzone Rettungskräfte angegriffen. Sie wollten den stark alkoholisierten 48-Jährigen medizinisch versorgen – der Mann hatte zuvor bewusstlos in der Fußgängerzone gelegen. «Als die Rettungskräfte an den Mann herantraten, verhielt er sich ihnen gegenüber äußerst aggressiv», berichtete die Polizei. «Auch gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten zeigte sich der Mann aggressiv und skandierte lautstark Parolen mit volksverhetzendem Inhalt.»

Als sich die Beamten dem Mann näherten, habe er nach ihnen getreten und geschlagen. Den Polizeibeamten gelang es schließlich, den Mann zu fixieren und zu fesseln, ohne dass jemand verletzt wurde. Der Betrunkene wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 48-jährigen Mann wurden unter anderem Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Volksverhetzung eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:260615-930-228165/1

Ressort und Schlagwörter

Politik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten