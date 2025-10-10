Einkünfte verschwiegen?: Betrugsvorwürfe gegen früheren SPD-Abgeordneten aus RLP
Ein früherer SPD-Bundestagsabgeordneter aus Rheinland-Pfalz könnte in Berlin wegen Betruges vor Gericht landen. Es geht um fehlerhafte Angaben über Einkünfte. Inzwischen ist ein Name durchgesickert.
Ein früherer SPD-Bundestagsabgeordneter aus Rheinland-Pfalz soll zu Unrecht mehr als 202.000 Euro kassiert haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft ihm Betrug vor und hat Anklage erhoben, wie ein Sprecher mitteilte.Der inzwischen 70-Jährige ist im Jahr 2013 aus dem Bundestag ausgeschieden.