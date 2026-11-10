Ein Unbekannter bringt einen über 80-Jährigen mit einem vermeintlichen Gewinnspiel dazu, ihm Zugriff auf Online-Banking und Computer zu gewähren. Die Polizei warnt vor wiederkehrenden Betrugsmaschen.

Mainz (dpa/lrs) – Bei einem vermeintlichen Facebook-Gewinnspiel ist einem über 80-jährigen Mann ein Gewinn in Höhe von 300.000 Euro in Aussicht gestellt worden. Das Angebot entpuppte sich als Betrug, bei dem der Mann aus Rheinhessen nach Angaben der Polizei letztlich über 40.000 Euro verlor.

Anfang letzter Woche sei der Geschädigte über eine Werbeanzeige auf Facebook auf das vermeintliche Gewinnspiel aufmerksam geworden, bei dem Gewinne von 30.000 bis 50.000 Euro pro Monat versprochen wurden. Um teilzunehmen, habe der Mann zunächst mehrere Tausend Euro überweisen sollen. Anschließend wurde er aufgefordert, dem vermeintlichen Gewinnspielbetreiber Fernzugriff zu seinem Computer zu gewähren und sein Online-Banking freizuschalten, wie die Polizei mitteilte. Wenig später habe der Betrüger rund 21.000 Euro vom Konto des Mannes abgebucht.

Gewinn von 300.000 Euro in Aussicht gestellt

Am nächsten Tag habe der Betrüger dem Mann mitgeteilt, er habe über 300.000 Euro gewonnen. Für die Auszahlung müsse er jedoch zunächst Steuern in Höhe von 78.000 Euro zahlen. Der Geschädigte habe dann die Teilnahme an dem Gewinnspiel abbrechen wollen und sein Geld zurückgefordert. Daraufhin seien weitere 19.000 Euro von seinem Konto abgebucht worden.

Am Montag habe der Geschädigte sein Online-Banking und seine Konten sperren lassen und Anzeige bei der Polizei erstattet, teilte diese mit.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor vermeintlichen Gewinnversprechen, bei denen zunächst Geld verlangt wird. Um sich vor Betrug zu schützen, sollten Zugangsdaten zu Online-Banking demnach niemals an Dritte weitergegeben werden. Auch sollte Unbekannten kein Fernzugriff auf den eigenen Computer erlaubt werden.