In Rheinland-Pfalz wurden mehrere Betrugsversuche auf Autobahnen gemeldet. Die Täter täuschen Pannen vor und bitten um Spritgeld.

Landscheid/Hasborn (dpa/lrs) – Betrüger haben an Anschlussstellen der Autobahn 60 und der Autobahn 1 im Landkreis Bernkastel-Wittlich Pannen vorgetäuscht und vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer um Spritgeld gebeten. Laut Polizei wurden am Mittwoch mehrere Täter bei Landscheid und Hasborn gemeldet.

Täter bieten minderwertigen Schmuck gegen Spritgeld

Demnach handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche. Täter täuschen vorwiegend an Autobahnen oder anderen vielbefahrenen Straßen Notlagen vor, um Geld zu erbeuten. Als Austausch- oder Pfandgegenstände würden oftmals minderwertige Schmuckgegenstände, sogenanntes Autobahngold, angeboten. Die Polizei rät Verkehrsteilnehmern zu einer «gesunden Skepsis».