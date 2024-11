Neuer Entwurf für Jagdgesetz Berufsjäger sehen Umweltministerium auf falschem Kurs Maximilian Eckhardt

Anke Mersmann 15.11.2024, 14:28 Uhr

i Nach viel Kritik aus der Jägerschaft hat das Umweltministerium einen Entwurf für das neue Landesjagdgesetz bereits einmal überarbeitet. Doch auch diese neue Fassung stößt auf Ablehnung, etwa bei den Berufsjägern. picture alliance/dpa

Der überarbeitete Jagdgesetzentwurf stößt auf massive Kritik bei den Berufsjägern. Der Landesverband kritisiert, dass das Ministerium inhaltliche Verbesserungsvorschläge nicht beachtet habe und fordert eine Neuauflage des Entwurfes.

Rheinland-Pfalz. Auch die überarbeitete Fassung des neuen Jagdgesetzentwurfs findet in der Jägerschaft wenig Zustimmung: So übt etwa der Landesverband der Berufsjäger Kritik an Umweltministerin Kathrin Eder (Grüne). Im neuen Entwurf fänden sich „in keiner Silbe“ die Verbesserungsvorschläge für die Gesetzesnovellierung wieder, die der Verband eingebracht habe, kritisiert Nico Schulze, stellvertretender Vorsitzender des ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen