Erst vor ein paar Wochen debütierte der Elversberger Mittelfeldspieler Felix Keidel überhaupt in der Bundesliga. Holt ihn Klopp jetzt direkt ins Nationalteam?

Frankfurt/Main (dpa) – Bundestrainer Jürgen Klopp hat bei seiner ersten Kadernominierung Medienberichten zufolge einige Überraschungen parat. Wie die «Bild» berichtet, wird Klopp Felix Keidel von Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg für die anstehenden Nations-League-Spiele berufen. Der 23-Jährige absolvierte erst vor wenigen Wochen sein erstes Bundesliga-Spiel. Keidel kann als defensiver Mittelfeldspieler und rechter Verteidiger eingesetzt werden. Er stand in allen Spielen der Saarländer in dieser Spielzeit in der Startelf.

Torhüter Oliver Baumann hingegen ist beim Neuaufbau der Fußball-Nationalmannschaft unter Klopp offenbar nicht dabei. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, verzichtet der neue Bundestrainer auf eine Einladung des Keepers der TSG 1899 Hoffenheim.

Ebnoutalib vor Debüt

Unterdessen winkt Kölns Stürmer Saïd El Mala das Debüt. Laut «Kicker»-Informationen wird Klopp den Youngster nominieren. El Mala stand bereits im November 2025 im Kader bei Julian Nagelsmann, nach der ersten Partie gegen Luxemburg wurde er aber bereits wieder gestrichen. Bei der WM gehörte er nicht zum Aufgebot.

Laut «Bild» und Sky ist auch Angreifer Younes Ebnoutalib von Eintracht Frankfurt erstmals dabei. Der gebürtige Frankfurter könnte auch noch für Marokko spielen.

Kehrt ter Stegen zurück?

Baumann war in der WM-Qualifikation in Abwesenheit des verletzten Marc-André ter Stegen noch die Nummer eins unter Nagelsmann. Kurz vor der WM holte der Klopp-Vorgänger dann aber Manuel Neuer zurück. Baumann saß bei dem Turnier in Nordamerika als Nummer zwei auf der Bank. «Ja, ich hatte mit ihm (Anm.: Klopp) Kontakt. Alles Weitere wird er am Donnerstag sagen», wird Baumann in der «Bild» zitiert – mit der Ergänzung: «Das soll er dann machen.»

Es wird damit gerechnet, dass ter Stegen unter Klopp ins Tor zurückkehrt. Der Keeper ist nach seinem Wechsel von Barcelona zu Ajax Amsterdam wieder regelmäßig im Einsatz. Dahinter dürfen sich auch Jonas Urbig (Bayern München), Alexander Nübel (Besiktas Istanbul) und Finn Dahmen (FC Augsburg) Hoffnungen machen.

Das DFB-Team bestreitet die ersten Spiele unter Klopp in den Niederlanden (24. September), gegen Griechenland (27. September), gegen Serbien (1. Oktober) und in Griechenland (4. Oktober). Am Donnerstag (10.00 Uhr) gibt der Coach sein Aufgebot bekannt.