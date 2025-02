Bundesweit lag Die Linke vorn Bei U18-Wählern in Rheinland-Pfalz ist die SPD Favorit 20.02.2025, 11:24 Uhr

i Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz gaben bei der U18-Bundestagswahl der Tierschutzpartei fast 6 Prozent der Stimmen. Deutschlandweit würde sie hingegen an der 5-Prozent-Hürde scheitern, zumindest bei dieser Wahl. Stefan Puchner. picture alliance/dpa

Wo würden Kinder und Jugendliche ihre Kreuze setzen, wenn sie könnten? Kürzlich veröffentlichte Zahlen der U18-Bundestagswahl zeigen: Während bundesweit Die Linke die meisten Stimmen holte, konnte in Rheinland-Pfalz eine andere Partei überzeugen.

Nicht nur die Erwachsenen haben in Deutschland was zu sagen – auch viele Kinder und Jugendlichen kennen sich mit der Politik aus. Bei der U18-Bundestagswahl bekamen sie die Gelegenheit, ihre Stimme abzugeben. Repräsentativ ist diese Wahl bei Weitem nicht, aber sie zeigt dennoch einen Trend unter jungen Leuten: Die Linke konnte besonders auf Bundesebene punkten, in Rheinland-Pfalz war hingegen die SPD der Spitzenreiter.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen