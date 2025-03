Bei Glasscherben-Attacke auf Pfleger schuldunfähig

Im Wahn soll ein 68-Jähriger in einem Altenheim mit einer Glasscherbe auf einen Pfleger eingestochen und dabei „Du bist der Teufel!“ gerufen haben. Nun ist am Koblenzer Landgericht ein Sicherungsverfahren durch ein Urteil beendet worden.

Der 68-jährige Mann, der im November 2022 in einem Seniorenheim im Kreis Mayen-Koblenz mit einer Glasscherbe auf einen Pfleger eingestochen hatte, wird nicht in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. So lautet das Urteil in dem Sicherungsverfahren am Koblenzer Landgericht. Der Mann habe die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen, die Situation damals aufgrund von wahnhaftem Erleben verkannt, hieß es. Die Voraussetzungen für eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, wie die Staatsanwaltschaft sie beantragt hatte, sah das Gericht aber nicht als erfüllt an – und hat diesen Antrag nun abgelehnt.

Der 68-Jährige habe sich inzwischen in einer anderen Einrichtung eingelebt, sei stabil, medikamentös richtig eingestellt, habe entsprechende Betreuung und sei seit der Scherbenattacke nicht mehr auffällig geworden, sagte die Richterin. Aber ja, ein Restrisiko, dass sich so etwas wiederholen könnte, das gebe es in solchen Fällen immer. Damit müsse die Gesellschaft aber leben können, so die Richterin.

Jahrelanger Alkoholmissbrauch

Ohne Vorwarnung soll der 68-Jährige den Pfleger mit einer zuvor aus einer Deckenlampe herausgebrochenen Glasscherbe in den Arm und in die Brust gestochen haben. Dabei soll der Satz „Du bist der Teufel!“ gerufen worden sein. Der Pfleger musste genäht werden, der Schreckenstag hinterließ indes auch psychische Narben. Weil der Senior die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen haben soll, ging es in Koblenz nicht um das Finden einer Strafe. Im Fokus stand vielmehr die Frage, ob der 68-Jährige eine Gefahr für die Allgemeinheit ist.

Der Senior leidet am Korsakow-Syndrom, einer Hirnschädigung, die mit Gedächtnisproblemen und Verwirrtheit einhergeht. Die Krankheit ist häufig die Folge von Alkoholmissbrauch – so auch bei dem 68-Jährigen. Schon am ersten Verhandlungstag des Sicherungsverfahrens hatte der Mann im Landgericht gesagt, dass er einfach nur noch sterben wolle. Er erinnere sich nicht einmal mehr an den Vorfall mit der Scherbe. Zeugen schilderten den Senior als ruhigen und einst sehr intelligenten Mann, der gesetzliche Betreuer des 68-Jährigen bezeichnete ihn gar als „sehr intellektuell“.

Überall Bierdosen und Pizzakartons

Wie der gesetzliche Betreuer des Beschuldigten weiter erklärte, habe die Feuerwehr den Senior einst aus seiner Wohnung holen müssen – nach einem Hinweis aus der Nachbarschaft. Überall hätten Bierdosen und Pizzakartons gelegen. Der Zeuge beschrieb den Mann als hochdepressiv. Der 68-Jährige ist geschieden und hat eine Tochter, zu der er aber keinen Kontakt mehr hat.

Was genau ihn zu der Scherbenattacke getrieben hatte, ist unklar. Im Gericht hieß es, dass der 68-Jährige in einer anderen Pflegeeinrichtung von einem Mitpatienten womöglich einst sexuell belästigt worden sein könnte. Denkbar wäre, dass der Senior diese Person im November 2022 mit dem später attackierten Pfleger verwechselt haben könnte. Auch sukzessive abgesetzte Medikamente könnten eine Rolle gespielt haben. Das nun gesprochene Urteil ist noch nicht rechtskräftig.