Erst seit wenigen Monaten ist die SPD-Politikerin Verena Hubertz ein Teil der Bundesregierung. Dass sie bald schon wieder eine berufliche Pause einlegt, hat aber einen triftigen Grund.

Trier/Berlin (dpa) – Bundesbauministerin Verena Hubertz ist schwanger. Wie der «Trierischer Volksfreund» unter Berufung auf die SPD-Politikerin schreibt, erwartet sie im Januar ihr erstes Kind. «Mein Partner und ich sind überglücklich», sagte die 37-Jährige der Zeitung – ohne allerdings den Namen des Vaters zu nennen. Von Dezember bis Anfang März will die Ministerin eine berufliche Auszeit nehmen. «Ich werde während der Zeit des Mutterschutzes pausieren, Elternzeit nimmt mein Partner», erklärte Hubertz.

Die im rheinland-pfälzischen Trier geborene Sozialdemokratin war erst Anfang Mai als Ministerin vereidigt worden. Im März möchte sie nach eigenen Worten wieder in ihr Regierungsamt zurückkehren: «Das Baby wird dabei sein, ob im Kinderzimmer des Bundestags oder auch im Ministerium.»