Das Unglück passiert während eines kurzen Sturms: Eine Baumkrone fällt in Trier erst auf ein fahrendes Auto und von da weiter auf die Gegenfahrbahn. Dort trifft das Holz einen weiteren Wagen.

Trier (dpa) – Wegen eines kurzen Sturms ist in Trier eine Baumkrone auf zwei fahrende Autos gestürzt. Ein Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt, er musste von der Polizei befreit werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die drei Insassen des anderen Autos blieben unverletzt.

Nach dem Vorfall am Nachmittag am Pacelliufer wurden die Fahrbahnen in beide Richtungen zeitweise voll gesperrt. Dadurch kam es laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Baumkrone war zuerst auf einen Wagen gefallen, der in Richtung Konz unterwegs war, wie es hieß. Darin saß der Mann, der ins Krankenhaus gebracht wurde. Danach federte die Krone noch auf die Gegenfahrbahn und geriet dort gegen den anderen Wagen, der in Richtung Innenstadt fuhr.

Im Einsatz waren neben Beamten der Polizei Trier auch Kräfte der Berufsfeuerwehr, drei Rettungswagen, ein Notarzt und Beschäftigte der Stadt Trier.