Neubau Landesuntersuchungsamt „Baukostenexplosion kann jeden nur schockieren" 14.11.2025, 11:27 Uhr

Eigentlich sollte das neue Landesuntersuchungsamt in Koblenz 2022 bezogen werden. Aber die Bauarbeiten haben sich immer wieder verzögert. Gleichzeitig laufen die Kosten aus dem Ruder.

50 Millionen teurer – und kein Bauabschluss in Sicht: Das Großprojekt Koblenzer Landesuntersuchungsamt ist mächtig in Schieflage geraten. Der rheinland-pfälzische Steuerzahlerbund rügt die negativen Entwicklungen.

Die Großbaustelle Landesuntersuchungsamt in Koblenz ist mächtig in Schieflage geraten. Das von Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen (SPD) vor Jahren als größtes Bauprojekt des Landes bezeichnete Vorhaben sollte schon längst fertig sein. Doch der für 2022 vorgesehene Eröffnungstermin ist längst verstrichen.







