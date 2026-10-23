Starke Windböen könnten das Gerüst in Nastätten zu Fall gebracht haben. Menschen werden verletzt. In dem Unfallbereich fand ein Fest statt.

Nastätten (dpa) – Beim Umsturz eines Baugerüsts im Norden von Rheinland-Pfalz sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Mensch lebensgefährlich und eine weitere Person schwer verletzt worden. Das Gerüst wurde vermutlich von einer starken Windböe umgeweht, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die lebensgefährlich verletzte Person wurde demnach nach einem Wiederbelebungsversuch mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

In dem Bereich in der Gemeinde Nastätten fand ein Fest statt, der Oktobermarkt. Bei den Verletzten könnte es sich um Besucher handeln, sagte der Sprecher. Ob sich auf dem umgestürzten Gerüst Menschen befanden, blieb zunächst unklar.

Rettungskräfte waren vor Ort, die Einsatzstelle wurde abgesperrt. Außerdem sollte ein Krisenstab eingerichtet werden. Nastätten liegt im Rhein-Lahn-Kreis in der Nähe der Grenze zu Hessen.