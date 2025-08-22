Die Zahl der Baugenehmigungen in Rheinland-Pfalz hat einen Schlenker nach oben hingelegt - nach einem kontinuierlichen Rückgang seit 2022. Wie viel Geld soll dafür fließen?

Bad Ems (dpa/lrs) – Der Bau von weit über 1.700 neuen Wohngebäuden ist im ersten Halbjahr 2025 in Rheinland-Pfalz genehmigt worden. Insgesamt stieg die Zahl der Genehmigungen damit im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 15,8 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Es sei das erste Mal seit Anfang 2022, dass sich diese Zahl nach oben statt nach unten entwickelt habe.

Nur die Anzahl der genehmigten Mehrfamilienhäuser sei leicht gefallen. Pro Haus seien aber mehr Einheiten geplant, sodass in diesen Gebäuden trotzdem fast ein Viertel mehr Wohnungen genehmigt wurden als im ersten Halbjahr 2024. Bei mit Abstand den meisten der geplanten Neubauten handele es sich allerdings um Einfamilienhäuser. Das sei für Rheinland-Pfalz typisch.

Insgesamt wurden der Mitteilung zufolge rund 1,3 Milliarden Euro für die geplanten Baumaßnahmen veranschlagt.