Jalousien zu, Kinder und Eltern an der Einsatzstelle vorbeigeleitet: Neben einem Kindergarten kämpften Rettungskräfte um das Leben eines Bauarbeiters. Warum rollte der Firmenwagen los?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Bei einem Arbeitsunfall im Saarland ist ein 58-jähriger Mann aus Saarlouis ums Leben gekommen. Laut Kriminaldauerdienst wurde der Mann am Dienstagvormittag in Illingen (Landkreis Neunkirchen) von einem Fahrzeug überrollt – direkt neben einem Kindergarten.

Der Mann war laut Polizei dabei, an der Fassade eines Hauses Tiefbauarbeiten durchzuführen. Oberhalb der Baustelle parkte an der abschüssigen Straße ein Pritschenwagen der Firma, der sich aus bislang ungeklärter Ursache in Bewegung setzte. Das Fahrzeug rollte rückwärts am Haus vorbei bergab und erfasste den Bauarbeiter.

Reanimation erfolglos

Die Polizeibeamten, die als Erste an die Unfallstelle kamen, versuchten dem Sprecher zufolge erfolglos, den Mann zu reanimieren. Nachdem ein Rettungshubschrauber gelandet war, versuchten ein Notarzt und weitere Rettungskräfte vergeblich, den Mann wiederzubeleben. Arbeitskollegen des Mannes mussten von Notfallseelsorgern betreut werden.

Kinder und Eltern abgeschirmt

Was den Einsatz besonders machte: Nebenan ist ein Kindergarten. Die Einsatzkräfte veranlassten, dass die Jalousien der Fenster mit Blick auf die Einsatzstelle geschlossen wurden. Eltern und Kinder wurden an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten am Abend noch an. Vor allem müsse geklärt werden, ob Fahrlässigkeit oder ein technischer Defekt dazu führten, dass der Wagen losrollte.