Reisende auf der RB26 müssen sich in den kommenden Wochen auf geänderte Abfahrtszeiten und Schienenersatzverkehr einstellen.

Koblenz (dpa/lrs) – Auf der Regionalbahnlinie RB26 zwischen Köln/Bonn Flughafen und Mainz kommt es in den kommenden Wochen zu Fahrplanabweichungen. Grund sind Bauarbeiten der DB InfraGO AG.

Vom 10. bis 27. April müssen Fahrgäste insbesondere in den Nacht- und frühen Morgenstunden mit Schienenersatzverkehr (SEV) per Bus rechnen. Betroffen sind ausgewählte Abfahrten zwischen Bonn Hbf und Koblenz Hbf in beiden Richtungen. Zwischenhalte werden mit Bussen bedient.

Änderungen auf gesamter Strecke

Darüber hinaus kann es auf der gesamten Strecke zu veränderten Abfahrts- und Ankunftszeiten sowie Verspätungen kommen. Die Änderungen gelten für den Zeitraum vom 10. bis 17. April und werden im Wesentlichen vom 18. bis 27. April fortgesetzt.

Reisende werden gebeten, sich vorab über aktuelle Fahrpläne zu informieren, etwa an Aushängen in den Bahnhöfen oder im Internet.