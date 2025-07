Der Kader der Vet-Concept Gladiators Trier nimmt weiter Form an. Ein neuer Aufbauspieler soll die Mannschaft verstärken. Die Basketball-Bundesliga kennt er bereits.

Trier (dpa/lrs) – Basketball-Bundesligist Vet-Concept Gladiators Trier hat den US-Amerikaner Eli Brooks verpflichtet. Der 26-Jährige war in der vergangenen Saison noch für die EWE Baskets Oldenburg aktiv, wie die Gladiators mitteilten. Beim Aufsteiger erhält Brooks einen Einjahresvertrag.

Für Oldenburg bestritt der Zugang der Trierer in der abgelaufenen Spielzeit insgesamt 16 Partien. «Er hatte keine einfache Saison, aber hat unfassbares Potenzial und es ist für mich ein absolut positives Signal – auch für den Verein – dass sich ein Spieler wie Eli für uns entschieden hat», sagte Triers Cheftrainer Jacques Schneider.

«Leader», «Playmaker» und «dynamischer Verteidiger»

Der Aufbauspieler sei ein variabler Spielertyp und ein starker Verteidiger, so Schneider weiter. «Er wird bei uns eine große Rolle einnehmen und seine Qualitäten als Leader, Playmaker, Werfer und athletischer und dynamischer Verteidiger erneut unter Beweis stellen.»

Nach Urald King ist Brooks der zweite Zugang bei Trier in diesem Sommer. Der Standort an der Mosel kehrt zur kommenden Saison nach zehn Jahren wieder in die BBL zurück.