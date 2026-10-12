Regierung
Bas gibt Ämter auf - SPD will neue Führung
Bundestagsfraktionen - SPD
Bärbel Bas (SPD) (Archivbild)
Kay Nietfeld. DPA

Bärbel Bas zieht Konsequenzen aus Angriffen und einem persönlichen Schicksalsschlag. In ihrem Ministerium wird die Nachfolge schnell geregelt. Bei der SPD dauert es voraussichtlich länger.

Lesezeit 1 Minute
Berlin (dpa) - Nach dem Rücktritt von SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas wollen die Sozialdemokraten auf einem Bundesparteitag zum Jahreswechsel ihre gesamte Führung neu zur Wahl stellen. Auf einen entsprechenden Vorschlag habe sich das SPD-Präsidium geeinigt, sagte Parteichef Lars Klingbeil in Berlin.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten