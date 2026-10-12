Bärbel Bas zieht Konsequenzen aus Angriffen und einem persönlichen Schicksalsschlag. In ihrem Ministerium wird die Nachfolge schnell geregelt. Bei der SPD dauert es voraussichtlich länger.
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Berlin (dpa) - Nach dem Rücktritt von SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas wollen die Sozialdemokraten auf einem Bundesparteitag zum Jahreswechsel ihre gesamte Führung neu zur Wahl stellen. Auf einen entsprechenden Vorschlag habe sich das SPD-Präsidium geeinigt, sagte Parteichef Lars Klingbeil in Berlin.