Regierung Bas gibt Ämter auf - SPD will neue Führung dpa 12.10.2026, 08:06 Uhr

i Bärbel Bas (SPD) (Archivbild) Kay Nietfeld. DPA

Bärbel Bas zieht Konsequenzen aus Angriffen und einem persönlichen Schicksalsschlag. In ihrem Ministerium wird die Nachfolge schnell geregelt. Bei der SPD dauert es voraussichtlich länger.

Berlin (dpa) - Nach dem Rücktritt von SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas wollen die Sozialdemokraten auf einem Bundesparteitag zum Jahreswechsel ihre gesamte Führung neu zur Wahl stellen. Auf einen entsprechenden Vorschlag habe sich das SPD-Präsidium geeinigt, sagte Parteichef Lars Klingbeil in Berlin.







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