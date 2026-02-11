Güterzüge am Mittelrhein
Bahnlärm: Wenn der Schlaf der Anwohner auf der Strecke bleibt
Giesela Strömann lebt in Boppard direkt am Schienennetz. Ihr Lebensgefährte Alfons Volk bietet ihr Zuflucht, wenn es in ihrem Haus zu laut wird.
Jona Heck

Für Gisela Strömann aus Boppard ist der Lärm der vorbeidonnernden Güterzüge Alltag – bis zu 250 Mal täglich. Die Vibrationen lassen das Mauerwerk ihres Hauses erzittern, und im Sommer wird die Situation im Rheintal noch belastender.

Wenn Gisela Strömann aus Boppard abends ins Bett geht, weiß sie, dass sie definitiv nicht durchschlafen wird. „Das ganze Haus vibriert, es herrscht ein ohrenbetäubender Lärm. Ich stehe senkrecht im Bett, das ist wie Folter“, erklärt die Rentnerin. Nein – sie spricht weder von einem Erdrutsch noch von einem Düsenflieger, der über ihr Haus fliegt.

