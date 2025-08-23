Die Westerwälderin fährt beim SPD-Parteitag ein fulminantes Ergebnis ein. Auch ihre drei Stellvertreter werden im Amt bestätigt. Ein neues Gesicht gibt es auf dem Posten des Generalsekretärs.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Sabine Bätzing-Lichtenthäler ist mit großer Mehrheit als Vorsitzende der rheinland-pfälzischen SPD wiedergewählt worden. Auch bei ihren drei Stellvertretern bleibt es bei den vertrauten Gesichtern. Neuer Generalsekretär der Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz ist Gregory Scholz.

Bätzing-Lichtenthäler bekam auf dem Landesparteitag in Idar-Oberstein 98,94 Prozent der Stimmen. Auf die 50-Jährige aus dem Westerwald entfielen 280 von 283 gültigen Stimmen, drei Delegierte stimmten mit Nein.

Bätzing-Lichenthäler, die auch SPD-Fraktionschefin im Landtag in Mainz ist, war im September vergangenen Jahres als erste Frau an die Spitze der seit 34 Jahren im Land regierenden SPD gekommen als Nachfolgerin des langjährigen Landeschefs Roger Lewentz. Damals hatte Bätzing-Lichenthäler ebenfalls mehr als 98 Prozent der Stimmen auf sich vereinen können. Einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin gab es bei der Wahl nicht.

Starkes Ergebnis für Ministerpräsident Schweitzer

Als Stellvertreter wurden die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Doris Ahnen, Ministerpräsident Alexander Schweitzer sowie Bildungsminister Sven Teuber wiedergewählt. Das stärkste Ergebnis der Drei fuhr Schweitzer ein. Bei 288 gültigen Stimmen bekam er 287 Ja-Stimmen bei einem Nein - das macht 99,65 Prozent.

Für Teuber votierten 95,12 Prozent, bei 287 gültigen Stimmen gab es neun Nein-Stimmen sowie fünf Enthaltungen. Ahnen erhielt von 287 gültigen Stimmen 272 Ja-Voten bei vier Enthaltungen und elf Nein-Stimmen - eine Zustimmung von 94,77 Prozent.

Der Ludwigshafener Scholz konnte sich bei der Wahl des Generalsekretärs über eine Zustimmung von 96,92 Prozent freuen. Unter 292 gültigen Stimmen waren 283 Ja- und fünf Nein-Stimmen bei vier Enthaltungen. Er folgt auf Marc Ruland, der nicht mehr angetreten war.